Жозе Моуринью: «Хэмилтон поздно включался в последних двух чемпионатах, но выиграл 7 или 8»

Моуринью высказался о Хэмилтоне, рассуждая о форме «Бенфики».

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью привел в пример пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона , отвечая Фредерику Варандашу – президент «Спортинга» заявил, что «орлы» обычно медленно набирают форму по ходу сезона.

«Не хочу комментировать слова президента «Спортинга» – я вообще стараюсь не реагировать на слова любых президентов. Является ли это для нас дополнительной мотивацией? Нет.

История «Бенфики» показывает, что порой команда медленно набирает форму, но в большинстве случаев – нет. Льюис Хэмилтон поздно включался в последних двух чемпионатах «Формулы-1», но он выиграл семь или восемь. У него больше всего титулов.

В последние два года «Бенфика» медленно разгонялась, но это клуб с наибольшим количеством трофеев в Португалии. Такая мотивация нам не нужна. Наша мотивация – собственная гордость, профессионализм, борьба до предела и вера в то, что только математика определяет, возможен титул или нет. Мы будем продолжать в том же духе в каждом матче», – заявил тренер.

