  • Карлос Сайнс-старший о трудностях Хэмилтона: «Пусть люди делают свои выводы. Это не проблема Карлоса»
1

Сайнс-старший прокомментировал страдания Хэмилтона в «Феррари».

Двукратный чемпион мира по ралли Карлос Сайнс-старший сообщил, что люди сами могут оценить выступления Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в 2025 году.

Британец заменил в составе Скудерии Карлоса Сайнса-младшего, который продолжил карьеру в «Уильямсе».

«Это не наша проблема, не проблема Карлоса. В 2024 году «Феррари» была близка к тому, чтобы выиграть Кубок конструкторов, в этом сезоне столкнулась с трудностями.

Однако вот мой совет, и Карлос с этим согласен: нужно сосредоточиться на своей работе. Мир сложен и без переживаний из-за других. Пусть люди делают свои выводы», – подчеркнул испанец.

Карлос Сайнс: «Неудачи Хэмилтона меня не радуют. Не знаю, взял ли бы я подиум в «Феррари»-2025»

Льюис Хэмилтон: «Молюсь, чтобы болиды-2026 не оказались еще хуже, чем это поколение»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ElDesmarque
