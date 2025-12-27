Экс-пилот «Ф-1» Мерцарио: «Нельзя сказать, что «Ред Булл» ради забавы ставит Ферстаппену слабых напарников»

Мерцарио высказался о таланте Ферстаппена и провалах его напарников.

Бывший гонщик «Формулы-1» Артуро Мерцарио поделился мыслями о выступлениях Макса Ферстаппена в «Ред Булл ».

«В этом году у него не было шансов завоевать титул, но он почти это сделал. Конечно, он тоже ошибается. Когда действуешь на грани возможностей и переходишь ее, это неизбежно.

Но Ферстаппен дает результат – просто посмотрите на разницу между ним и любым напарником. Нельзя сказать, что «Ред Булл» ради забавы ставит слабых пилотов в другой кокпит: каждое очко в «Формуле-1» приносит деньги, много денег», – заявил итальянец.

