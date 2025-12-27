Макс Ферстаппен о росте фанбазы: «Люди начали понимать, кто я такой»

Ферстаппен объяснил рост числа поклонников.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен высказался о том, почему его стали больше поддерживать в 2025 году

«Да, это удивляет. Люди склонны болеть за андердогов – это естественно. Но, полагаю, также они наконец начали понимать, кто я такой, кто я на самом деле.

Я тот, кем хочу быть, я не стремлюсь казаться кем-то другим в паддоке или где-либо еще. Просто я такой.

Особенно это касается «Ф-1»: когда ты очень успешен, когда все идет хорошо, легко об этом забыть. Вот почему важно, чтобы вокруг были самые близкие люди, которые скажут тебе, если начнешь вести себя странно. И мне очень повезло в этом плане – у меня отличная семья и отличные друзья», – отметил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Жак Вильнев: «У Ферстаппена есть талант для завоевания семи-восьми титулов»

Кто был лучшим в «Ф-1» в 2025-м? Пилоты, моторы и боссы – в нашей символической сборной