Гасли стал миноритарным владельцем баскетбольного «Виллербана» (Ромен Молина)
Гасли присоединился к баскетбольную клубу как совладелец.
Французская баскетбольная команда «АСВЕЛ Виллербан» завершила сделку по продаже части акций группе инвесторов, утверждает журналист Ромен Молина.
Одним из миноритарных владельцев клуба стал пилот «Альпин» Пьер Гасли.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Ромена Молины
