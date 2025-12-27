  • Спортс
  • Гасли стал миноритарным владельцем баскетбольного «Виллербана» (Ромен Молина)
Гасли стал миноритарным владельцем баскетбольного «Виллербана» (Ромен Молина)

Гасли присоединился к баскетбольную клубу как совладелец.

Французская баскетбольная команда «АСВЕЛ Виллербан» завершила сделку по продаже части акций группе инвесторов, утверждает журналист Ромен Молина.

Одним из миноритарных владельцев клуба стал пилот «Альпин» Пьер Гасли.

Пьер Гасли: «Первым сказал «Альпин» забыть о 2025-м. Команда выступает не ради 6-го или 7-го места»

Пьер Гасли: «Уверен в «Альпин» больше, чем в 2023-м и 2024-м. Впереди куда более ясные дни»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Ромена Молины
