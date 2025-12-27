  • Спортс
Джеймс Хинчклифф: «2025 год – прорывной для Пиастри. Оскар станет еще сильнее в 2026-м»

Хинчклифф уверен в прогрессе Пиастри в 2026 году.

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот «Индикара» Джеймс Хинчклифф высказался о перспективах гонщика «Макларена» Оскара Пиастри.

«Пиастри был феноменален в 2025-м – и история показывает, что он станет еще сильнее в следующем году», – гласит заголовок колонки Хинчклиффа.

«2025-й стал прорывным годом для Пиастри. Человек с 70 гонками в «Ф-1» за плечами боролся до самого конца с Ферстаппеном и Норрисом, которые выиграли свои первые титулы после 141 и 152 стартов, соответственно.

Если посмотреть на естественный прогресс между вторым и третьим сезонами, а также обратить внимание на то, насколько важной для 2025-го в глазах Норриса стала проигранная битва с Ферстаппеном в 2024-м, становится очевидно, что Пиастри вполне способен регулярно претендовать на чемпионство в будущем.

Если «Макларен» выкатит машину, позволяющую побеждать в гонках при новом регламенте 2026 года, ожидайте, что Пиастри, который быстро учится, сделает новый шаг вперед и проведет еще одну мощную попытку в борьбе за титул», – пояснил эксперт.

Джонни Херберт: «Пиастри нужно поработать над психологией – Оскар упустил верный шанс на титул»

Журналист Кодлинг: «Пиастри тяжело работать над микроскольжениями болида – так говорят все инженеры «Макларена»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
