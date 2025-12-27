  • Спортс
Льюис Хэмилтон: «Молюсь, чтобы болиды-2026 не оказались еще хуже, чем это поколение»

Хэмилтон рассказал, о чем молится перед сменой регламента.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон вспомнил предыдущие смены технических эпох и поделился пожеланием перед сезоном-2026.

«Макларен»-2009 – помню первый день года на базе. Нам сказали, что правила предполагают снижение прижимной силы на 50 процентов. И команда построила болид, у которого было на 50 процентов меньше прижимной силы.

Помню, как приехал на базу в январе, и мне сказали: «Цели уже достигнуты». И я ответил: «Надо же, а это нормально?» Мы приехали на первые тесты, и прижимной силы вообще не было, мы оказались далеко позади. Так что я многому научился благодаря опыту.

2014-й [в «Мерседесе»] – это было невероятно захватывающе. В том числе потому, что я оказался в новой команде и видел потрясающую работу, которая проводилась в предыдущие годы, особенно над мотором.

И в 2017-м было классно, ведь болид стал больше, шире. Машина просто выглядела массивнее, и прижимной силы было больше. Было круто.

Это поколение – пожалуй, худшее, я бы сказал, и я молюсь, чтобы следующее не оказалось еще хуже», – произнес семикратный чемпион «Формулы-1».

