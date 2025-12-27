Стоффель Вандорн: «Ферстаппен на голову выше всех в последние годы, выступления в 2025-м – настоящая фантастика»

Вандорн считает фантастическими гонки Ферстаппена в 2025-м.

Пилот «Формулы E » и WEC Стоффель Вандорн убежден, что Макс Ферстаппен из «Ред Булл » находится на другом уровне в сравнении с соперниками по «Формуле-1».

«Я очень хорошо знаю Макса, и, на мой взгляд, Макс на голову выше всех прямо сейчас и даже в последние несколько лет. То, что он сделал в этом году – настоящая фантастика. На старте сезона были очевидные проблемы, но камбэк получился впечатляющим.

Макс никогда не сдается, поэтому и команда тоже не сдается. Они выложились по полной. Финишировать всего в двух очках от чемпиона – считаю, это очень впечатляет.

Макс невероятно расслаблен, вот почему он на шаг впереди остальных. Он не чувствует давления или напряжения – он просто умеет справляться с такими ситуациями как никто другой», – подчеркнул бывший гонщик «Ф-1».

