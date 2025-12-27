  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Стоффель Вандорн: «Ферстаппен на голову выше всех в последние годы, выступления в 2025-м – настоящая фантастика»
3

Стоффель Вандорн: «Ферстаппен на голову выше всех в последние годы, выступления в 2025-м – настоящая фантастика»

Вандорн считает фантастическими гонки Ферстаппена в 2025-м.

Пилот «Формулы E» и WEC Стоффель Вандорн убежден, что Макс Ферстаппен из «Ред Булл» находится на другом уровне в сравнении с соперниками по «Формуле-1».

«Я очень хорошо знаю Макса, и, на мой взгляд, Макс на голову выше всех прямо сейчас и даже в последние несколько лет. То, что он сделал в этом году – настоящая фантастика. На старте сезона были очевидные проблемы, но камбэк получился впечатляющим.

Макс никогда не сдается, поэтому и команда тоже не сдается. Они выложились по полной. Финишировать всего в двух очках от чемпиона – считаю, это очень впечатляет.

Макс невероятно расслаблен, вот почему он на шаг впереди остальных. Он не чувствует давления или напряжения – он просто умеет справляться с такими ситуациями как никто другой», – подчеркнул бывший гонщик «Ф-1».

Макс Ферстаппен: «У меня всегда были бы четкие первый и второй номера, если бы я был боссом команды»

Жак Вильнев: «У Ферстаппена есть талант для завоевания семи-восьми титулов»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Nl.motorsport.com
logoФормула-1
logoСтоффель Вандорн
logoФормула E
logoМакс Ферстаппен
logoWEC
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Жозе Моуринью: «Хэмилтон поздно включался в последних двух чемпионатах, но выиграл 7 или 8»
14 минут назад
Карлос Сайнс-старший о трудностях Хэмилтона: «Пусть люди делают свои выводы. Это не проблема Карлоса»
45 минут назад
Экс-пилот «Ф-1» Мерцарио: «Нельзя сказать, что «Ред Булл» ради забавы ставит Ферстаппену слабых напарников»
сегодня, 13:57
Макс Ферстаппен о росте фанбазы: «Люди начали понимать, кто я такой»
сегодня, 13:00
Куртки пилотов «Ф-1» снова в моде. Как так вышло?
сегодня, 12:00Спецпроект
Гасли стал миноритарным владельцем баскетбольного «Виллербана» (Ромен Молина)
сегодня, 11:28
Джеймс Хинчклифф: «2025 год – прорывной для Пиастри. Оскар станет еще сильнее в 2026-м»
сегодня, 11:06
Льюис Хэмилтон: «Молюсь, чтобы болиды-2026 не оказались еще хуже, чем это поколение»
сегодня, 10:23
Экс-пилот «Ф-1» Мерцарио о характере Хэмилтона: «Гении так устроены – вспомните Леонардо, Эйнштейна. «Феррари» не стоило ставить на хорошего парня Леклера»
сегодня, 08:52
Пьер Гасли: «Уверен в «Альпин» больше, чем в 2023-м и 2024-м. Впереди куда более ясные дни»
вчера, 17:49
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00