Экс-пилот «Ф-1» Мерцарио о характере Хэмилтона: «Гении так устроены – вспомните Леонардо, Эйнштейна. «Феррари» не стоило ставить на хорошего парня Леклера»

Мерцарио пояснил резкую критику Леклера и назвал гением Хэмилтона.

Артуро Мерцарио прокомментировал собственные высказывания о Шарле Леклере – по мнению бывшего пилота «Формулы-1» и «Феррари», при Энцо Феррари монегаска даже не пустили бы в Маранелло.

– Позвольте объяснить – не хочу, чтобы мои слова неправильно поняли. Леклер – очень хороший пилот, но не феномен. И все же последние шесть лет в «Формуле-1» он запрашивал и получал от «Феррари» все, что хотел – даже в ущерб семикратному чемпиону мира.

– То есть Льюису Хэмилтону, который тем не менее провел разочаровывающий первый сезон в красном комбинезоне.

– Подождите-ка! Хэмилтон с первых же гонок говорил, что ему некомфортно, его не устраивают настройки, однако команда продолжила следовать инструкциям Леклера. Льюис может казаться приятным или неприятным человеком, но он является примером в плане мастерства и подхода к работе. Я бы в любом случае следовал указаниям одного из всего лишь двух оставшихся звезд «Формулы-1».

– Нет необходимости уточнять, кто другая звезда.

– Разумеется, Ферстаппен ! Он снова и снова доказывает, что является феноменом.

– Но Хэмилтону 7 января исполнится 41 год…

– И снова прерву. Фернандо Алонсо 44 года, и он гоняется в «Формуле-1». И до сих пор добивается результатов, когда болид позволяет. К сожалению, сегодня техника важнее пилота. Если машина не работает, ты ничего не придумаешь – хоть в 20 лет, хоть в 40. По своему опыту могу сказать, что я начал терять что-то в плане пилотажа в 70 лет, не раньше.

– То есть вы считаете, что Хэмилтон способен отыграться в 2026 году.

– Думаю, да. Посмотрим, какой будет «Феррари». Повторюсь, у Льюиса непростой характер. Но гении так устроены – вспомните Леонардо, вспомните Эйнштейна. А сейчас в «Формуле-1» в моде хорошие парни – приличные, воспитанные.

– Приведете пример?

– Тот же Леклер, а также два гонщика «Макларена », которые были на грани проигрыша титула, который уже был выигран. Все они напоминают Нико Росберга, золотого мальчика.

– Другими словами, вы подтверждаете, что, на ваш взгляд, «Феррари» не стоило делать такую ставку на Леклера.

– Подтверждаю. Как и в мои времена: в 1970-1973 годах «Феррари» поддерживала Жаки Икса и на протяжении четырех сезонов не могла выиграть титул.

Надеюсь, следующий год будет удачным. Уже несколько месяцев из Маранелло просачивались сигналы, что команда полностью сосредоточена на сезоне-2026. Будем надеяться, что «Феррари» привезет всем круг.

