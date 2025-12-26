Пьер Гасли: «Уверен в «Альпин» больше, чем в 2023-м и 2024-м. Впереди куда более ясные дни»

Гасли заявил об уверенности в «Альпин» перед сезоном-2026.

Пилот «Альпин» Пьер Гасли поделился мыслями о том, чего ждет в следующем году после того, как команда стала худшей в «Формуле-1».

«Нет ощущения, что прошло всего три года – может, из-за того, что было так много перестановок и в руководстве, и в структуре команд, менялись напарники. Можно сказать, каждый раз мы словно начинали заново.

Были очевидные взлеты: подиум в Бразилии , третье место в квалификации в Лас-Вегасе в прошлом году, подиумы в Зандворте и в спринте в Спа в 2023-м, но, думаю, надо признать, что в целом мы не оправдали своих ожиданий.

Когда я начал работу в «Альпин» в 2023 году, команда только что завершила очень сильный сезон-2022. Поэтому я ожидал большего – увы, не получилось.

Однако сейчас я уверен в ближайших сезонах больше, чем в конце 2023-го или 2024-го. Не все было легко и просто, но в то же время хочется думать, что тяжелая часть пути позади, а впереди куда более ясные дни», – порассуждал француз.

Пьер Гасли: «Первым сказал «Альпин» забыть о 2025-м. Команда выступает не ради 6-го или 7-го места»

«Ред Булл» – лучшая команда последнего цикла «Ф-1» по версии The Race, «Феррари» выше «Мерседеса»