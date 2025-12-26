Босс «Формулы E»: «Поставил бы, что девушка появится в чемпионате в ближайшие два года»

В «Формуле E» ожидают появление гонщицы в обозримом будущем.

Исполнительный директор «Формулы E» Джефф Доддс предположил, что в ближайшие два года в серии вновь будут участвовать девушки.

В 2014-2016 годах в «электроформуле» выступали Кэтрин Легг, Микела Черрути и Симона де Сильвестро. В 2024-м чемпионат провел первые женские тесты.

«За год, прошедший с последних тестов, мы вдвое сократили отставание между мужчинами, которые выступают в серии, и девушками, которые являются тест-гонщицами. Если бы пришлось сделать ставку, мой инстинкт говорит, что девушка появится в чемпионате мира в ближайшие два года. Я бы поставил на это.

Мы со своей стороны должны постоянно предоставлять возможности для тестов, чтобы они смогли продемонстрировать свой потенциал командам. Гонщиц нанимают команды, не мы, и команды подпишут только тех людей, которые могут принести им титулы», – сказал Доддс.

