  • Инженер Ферстаппена Ламбьязе может стать руководителем «Астон Мартин» (The Race)
Инженер Ферстаппена Ламбьязе может стать руководителем «Астон Мартин» (The Race)

Ламбьязе ведет переговоры с «Астон Мартин».

Джанпьеро «Джи-Пи» Ламбьязе, многолетний гоночный инженер Макса Ферстаппена в «Ред Булл», ведет переговоры с «Астон Мартин», утверждает The Race.

После Гран-при Абу-Даби появились предположения, что специалист провел последнюю гонку с Ферстаппеном и перейдет на новую должность в «Ред Булл».

Однако в последние недели появился другой вариант – руководящая позиция в команде из Сильверстоуна, сообщают «высокопоставленные источники». Речь идет о должности топ-уровня – Ламбьязе может стать руководителем или исполнительным директором «Астон Мартин».

Британцы перестраивают структуру коллектива. В ноябре Энди Коуэлл покинул пост руководителя и исполнительного директора «Астон Мартин». Кресло руководителя занял Эдриан Ньюи, однако данная схема может оказаться временной: конструктор, как считается, получил гибкость в выборе задач и не будет выполнять ряд традиционных функций для данного поста. Сам Ньюи заявлял, что по-прежнему сосредоточен на конструкторской работе.

За последние сезоны «Ред Булл» покинули Ньюи, руководитель команды Кристиан Хорнер, советник Гельмут Марко, спортивный директор Джонатан Уитли и другие ключевые сотрудники.

Гоночный инженер Ферстаппена может сменить должность (Autosport)

Макс Ферстаппен: «Я даже не понимал, насколько трудно Ламбьязе выполнять свою работу»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
