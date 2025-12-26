  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • «Ред Булл» – лучшая команда последнего цикла «Ф-1» по версии The Race, «Феррари» выше «Мерседеса»
5

«Ред Булл» – лучшая команда последнего цикла «Ф-1» по версии The Race, «Феррари» выше «Мерседеса»

«Ред Булл» возглавил рейтинг команд за 2022-2025 годы.

Издание The Race распределило все коллективы от лучшего к худшему по итогам завершившейся эры болидов с граунд-эффектом. На позицию в списке в первую очередь влияли результаты, но также учитывался прогресс и качество работы коллективов.

Рейтинг команд «Формулы-1» за 2022-2025 годы (The Race)

1. «Ред Булл» (3 личных титула, 2 Кубка конструкторов, 55 побед, 91 подиум, 38 поулов, 2659 очков)

2. «Макларен» (1 личный титул, 2 Кубка конструкторов, 20 побед, 65 подиумов, 21 поул, 1960 очков)

3. «Феррари» (10 побед, 58 подиумов, 24 поула, 2010 очков)

4. «Мерседес» (7 побед, 46 подиумов, 8 поулов, 1861 очко)

5. «Астон Мартин» (8 подиумов, 518 очков)

6. «Альпин» (4 подиума, 380 очков)

7. «Уильямс» (2 подиума, 190 очков)

8. «Хаас» (1 поул, 186 очков)

9. «Рейсинг Буллз» (1 подиум, 198 очков)

10. «Заубер» (1 подиум, 145 очков)

Норрис – 3-й в рейтинге лучших гонщиков последнего цикла «Ф-1» от Motorsport Week, Алонсо выше Расселла, Хэмилтон – 6-й

За четверть века «Ф-1» почти не изменилась. Почему мы не пришли к летающим машинам?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoРейсинг Буллз
logoАльпин
logoРед Булл
logoФеррари
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoЗаубер
logoХаас
logoУильямс
logoМакларен
logoМерседес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Жозе Моуринью: «Хэмилтон поздно включался в последних двух чемпионатах, но выиграл 7 или 8»
12 минут назад
Карлос Сайнс-старший о трудностях Хэмилтона: «Пусть люди делают свои выводы. Это не проблема Карлоса»
43 минуты назад
Экс-пилот «Ф-1» Мерцарио: «Нельзя сказать, что «Ред Булл» ради забавы ставит Ферстаппену слабых напарников»
сегодня, 13:57
Макс Ферстаппен о росте фанбазы: «Люди начали понимать, кто я такой»
сегодня, 13:00
Куртки пилотов «Ф-1» снова в моде. Как так вышло?
сегодня, 12:00Спецпроект
Гасли стал миноритарным владельцем баскетбольного «Виллербана» (Ромен Молина)
сегодня, 11:28
Джеймс Хинчклифф: «2025 год – прорывной для Пиастри. Оскар станет еще сильнее в 2026-м»
сегодня, 11:06
Льюис Хэмилтон: «Молюсь, чтобы болиды-2026 не оказались еще хуже, чем это поколение»
сегодня, 10:23
Стоффель Вандорн: «Ферстаппен на голову выше всех в последние годы, выступления в 2025-м – настоящая фантастика»
сегодня, 09:37
Экс-пилот «Ф-1» Мерцарио о характере Хэмилтона: «Гении так устроены – вспомните Леонардо, Эйнштейна. «Феррари» не стоило ставить на хорошего парня Леклера»
сегодня, 08:52
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00