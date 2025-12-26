«Ред Булл» – лучшая команда последнего цикла «Ф-1» по версии The Race, «Феррари» выше «Мерседеса»

«Ред Булл» возглавил рейтинг команд за 2022-2025 годы.

Издание The Race распределило все коллективы от лучшего к худшему по итогам завершившейся эры болидов с граунд-эффектом. На позицию в списке в первую очередь влияли результаты, но также учитывался прогресс и качество работы коллективов.

Рейтинг команд «Формулы-1» за 2022-2025 годы (The Race)

1. «Ред Булл » (3 личных титула, 2 Кубка конструкторов, 55 побед, 91 подиум, 38 поулов, 2659 очков)

2. «Макларен » (1 личный титул, 2 Кубка конструкторов, 20 побед, 65 подиумов, 21 поул, 1960 очков)

3. «Феррари » (10 побед, 58 подиумов, 24 поула, 2010 очков)

4. «Мерседес » (7 побед, 46 подиумов, 8 поулов, 1861 очко)

5. «Астон Мартин » (8 подиумов, 518 очков)

6. «Альпин» (4 подиума, 380 очков)

7. «Уильямс» (2 подиума, 190 очков)

8. «Хаас» (1 поул, 186 очков)

9. «Рейсинг Буллз» (1 подиум, 198 очков)

10. «Заубер» (1 подиум, 145 очков)

