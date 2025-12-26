Фредерик Вассер: «Будет «Феррари» 1-й или 10-й в Австралии, сезон-2026 на этом не закончится»

Вассер напомнил, что потенциальный провал на старте 2026-го не станет приговором.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер предположил, что по ходу сезона-2026 расклады сил в «Формуле-1» неоднократно поменяются.

«Вы прекрасно понимаете, что в нашем спорте все относительно. Я могу здорово поработать, но если кто-то справился лучше, я выгляжу дураком. Это означает, что мы сосредоточены на своем проекте, развиваем его, раздвигаем границы, делаем все возможное. Безусловно, чем больше времени вкладываешь, тем лучше результат.

Однако я не знаю, окажется ли «Макларен», «Ред Булл» или «Альпин» впереди нас. Никто не знает, и главное – не терять время, пытаясь понять, находятся соперники впереди или позади. Увидим [на первых тестах] в Барселоне… Хотя даже не уверен насчет [вторых и третьих тестов в] Бахрейне. Скажем, [на первом Гран-при ] в Австралии.

Другой момент заключается в том, что первое впечатление и расклад сил в Австралии не имеют большого значения. Сезон точно не закончится в Австралии. Будем мы первыми или десятыми, впереди длинный путь – это касается всех команд», – подчеркнул босс.

