  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Фредерик Вассер: «Будет «Феррари» 1-й или 10-й в Австралии, сезон-2026 на этом не закончится»
6

Фредерик Вассер: «Будет «Феррари» 1-й или 10-й в Австралии, сезон-2026 на этом не закончится»

Вассер напомнил, что потенциальный провал на старте 2026-го не станет приговором.

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер предположил, что по ходу сезона-2026 расклады сил в «Формуле-1» неоднократно поменяются.

«Вы прекрасно понимаете, что в нашем спорте все относительно. Я могу здорово поработать, но если кто-то справился лучше, я выгляжу дураком. Это означает, что мы сосредоточены на своем проекте, развиваем его, раздвигаем границы, делаем все возможное. Безусловно, чем больше времени вкладываешь, тем лучше результат.

Однако я не знаю, окажется ли «Макларен», «Ред Булл» или «Альпин» впереди нас. Никто не знает, и главное – не терять время, пытаясь понять, находятся соперники впереди или позади. Увидим [на первых тестах] в Барселоне… Хотя даже не уверен насчет [вторых и третьих тестов в] Бахрейне. Скажем, [на первом Гран-при] в Австралии.

Другой момент заключается в том, что первое впечатление и расклад сил в Австралии не имеют большого значения. Сезон точно не закончится в Австралии. Будем мы первыми или десятыми, впереди длинный путь – это касается всех команд», – подчеркнул босс.

Позорный сезон «Феррари» завершен. Чего ждать в 2026-м?

Хэмилтон и Леклер обратились к тифози: «Год был непростым»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
logoФредерик Вассер
Сахир
logoФеррари
Барселона-Каталония
logoФормула-1
тесты Формула-1
Гран-при Австралии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Ред Булл» – лучшая команда последнего цикла «Ф-1» по версии The Race, «Феррари» выше «Мерседеса»
12 минут назад
Болид «Макларена»-2026 продан за 11,4 млн долларов, покупатель получит машину в 2028-м
сегодня, 13:43
Джонни Херберт: «Пиастри нужно поработать над психологией – Оскар упустил верный шанс на титул»
сегодня, 13:08
Райкконен и Лауда попали в топ-5 богатейших пилотов «Ф-1» в истории (GQ Sports)
сегодня, 12:40
Расписание этапов «Дакара-2026»
сегодня, 11:16Фото
Ландо Норрис: «Моим фанатам: мы сделали это, мы – чемпионы мира»
сегодня, 10:23
Карун Чандок: «Я один из немногих, кто расстался с Марко и Хорнером по-дружески»
сегодня, 09:46
Петер Заубер: «Хэмилтон едва не дебютировал за «Заубер» в «Ф-1»
сегодня, 09:20
Лука ди Монтедземоло: «Болонья» станет чемпионом Италии раньше, чем «Феррари» в «Ф-1»
сегодня, 08:36
Ральф Шумахер: «Тост стал бы отличным сменщиком Марко. У Феттеля нет времени: разрывается между фермерством, рисованием деревьев и пчелами»
вчера, 17:50
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00