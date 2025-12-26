  • Спортс
1

Болид «Макларена»-2026 продан за 11,4 млн долларов, покупатель получит машину в 2028-м

«Макларен» заранее продал болид на следующий сезон.

«Макларен» реализовал болид «Формулы-1» 2026 года MCL40A на аукционе за 11,4 миллиона долларов.

Действующие обладатели Кубка конструкторов поставят покупателю шасси Ландо Норриса или Оскара Пиастри вместе с силовой установкой «Мерседеса» в начале 2028 года. До этого момента победителю аукциона выдадут шоу-кар 2025 года.

Кроме того, покупатель сможет посетить базу команды в Уокинге, «24 часа Ле-Мана» и «500 миль Индианаполиса», а также получит VIP-доступ на два Гран-при.

Сообщается, что MCL40A стал шестым в списке самых дорогих болидов, когда-либо проданных на аукционе. Рекорд принадлежит «Мерседесу» W196R 1954 года, за который выложили 54 миллиона долларов в этом феврале.

За четверть века «Ф-1» почти не изменилась. Почему мы не пришли к летающим машинам?

Норрис – редкий чемпион «Ф-1» без инстинкта убийцы. Упреки в слабости были напрасными?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
