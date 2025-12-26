  • Спортс
  • Джонни Херберт: «Пиастри нужно поработать над психологией – Оскар упустил верный шанс на титул»
Джонни Херберт: «Пиастри нужно поработать над психологией – Оскар упустил верный шанс на титул»

Херберт сообщил о психологической неустойчивости Пиастри.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт оценил сезон гонщика «Макларена» Оскара Пиастри, который завершил чемпионат на третьем месте.

«Я не сочувствую Оскару, ведь он провел отличный год. Окончание сезона также вышло сильным. Начало было невероятно мощным, и, казалось, все складывается в его пользу.

Но по какой-то причине титул выскользнул из рук. Качество пилотажа испарилось. До того момента все шло так хорошо.

Многие постоянно говорили о его психологической устойчивости. Но, считаю, как раз над психологией ему нужно поработать. Оскар упустил верный шанс. Ему необходимо стать сильнее. Учитывая, какими были расклады, он должен был довести дело до конца.

Макс [Ферстаппен] такого бы не допустил. И Ландо [Норрис], как оказалось, тоже не допустил. Он вырос и принял роль лидера команды.

У Оскара есть все необходимое [для завоевания титула], безусловно. Просто случались гонки, когда он пропадал. Если бы он обладал психологической устойчивостью, о которой все рассуждают, такого бы не произошло», – отметил эксперт.

Питер Уиндзор о Пиастри: «У Ферстаппена, Хэмилтона или Кларка не было таких длинных спадов на этой стадии карьеры»

Журналист Кодлинг: «Пиастри тяжело работать над микроскольжениями болида – так говорят все инженеры «Макларена»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: PlanetF1
