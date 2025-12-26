Райкконен и Лауда попали в топ-5 богатейших пилотов «Ф-1» в истории (GQ Sports)

Алонсо назвали третьим по состоянию пилотом в истории.

Издание GQ Sports оценило состояние пяти самых богатых гонщиков всех времен.

В список попали самые титулованные пилоты «Формулы-1» в истории – Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон . Топ-3 замкнул двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, также в список вошли последний обладатель титула в составе «Феррари » Кими Райкконен и трехкратный чемпион Ники Лауда.

Состояние богатейших гонщиков «Формулы-1» в истории (GQ Sports)

1. Михаэль Шумахер – 790 миллионов долларов

2. Льюис Хэмилтон – 304

3. Фернандо Алонсо – 264

4. Кими Райкконен – 254

5. Ники Лауда – 203

