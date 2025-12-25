Ральф Шумахер: «Тост стал бы отличным сменщиком Марко. У Феттеля нет времени: разрывается между фермерством, рисованием деревьев и пчелами»

Ральф Шумахер предложил кандидата на место Марко в «Ред Булл».

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил, что экс-руководитель «Торо Россо» и «Альфа Таури » (ныне – «Рейсинг Буллз ») Франц Тост мог бы взять на себя обязанности Гельмута Марко в «Ред Булл».

«Франц Тост стал бы отличным сменщиком. Он молод в душе, хотя, думаю, скоро ему исполнится 70 лет – в январе, если не ошибаюсь. Но он на самом деле здорово подошел бы, потому что точно понимает, какие кнут и пряник необходимы молодому человеку время от времени.

Он буквально может вести пилота за руку, поддерживать, когда надо, но также дать пинка, если юниор ленится. Молодому гонщику это нужно», – заявил Шумахер.

Немец также прокомментировал потенциальную замену Марко на четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Себастьяна Феттеля:

«Был слух в одной газете, что Себастьян Феттель может быть претендентом. Доктор Марко высказался очень вежливо, но точно. У Себастьяна Феттеля нет времени: он разрывается между фермерством, рисованием деревьев и пчелами. Это нельзя не учитывать.

На мой взгляд, он занимается замечательными вещами, но для него уже нет места. Не в «Формуле-1».

