Габриэл Бортолето: «Советовался с Ферстаппеном, когда подписывал контракты с «Маклареном» и «Заубером»

Бортолето советовался с Ферстаппеном перед подписанием контрактов.

Гонщик «Заубера » Габриэл Бортолето сообщил, что общался с лидером «Ред Булл » Максом Ферстаппеном перед тем, как присоединиться к молодежной программе «Макларена » и к своей нынешней команде.

«Я уже давно дружу с Максом. Сейчас это обсуждают в прессе, потому что вы видите нас вместе. Также мы ведем стримы, играем игры и так далее.

Конечно, в «Формуле-1» мы сблизились, ведь мы гоняемся вместе, проводим вместе много времени, и он отличный парень.

Чего люди не знают, так это того, что он сильно помогал мне по ходу карьеры – даже когда я был в юниорских «формулах». Я спрашивал его о разных вещах, даже о своих контрактах, когда был в младших сериях. Я попросил совет, когда подписывался в «Макларен». И когда присоединялся к «Зауберу», тоже обращался к нему.

Макс всегда был готов помочь, если у меня возникали вопросы. Он не говорил, что мне делать, однако делился своим мнением, когда я задавал вопросы, и это очень мило с его стороны – он не был обязан. Но с ним всегда приятно общаться, он открыт по отношению ко мне.

Так что у нас сформировалась своего рода связь, и это классно. Мы вместе тренировались на симуляторе, и он сильно мне помог. Надеюсь, и мне удалось ему помочь. Я стараюсь подгонять Макса, но он точно может научить меня большему, чем я его. Я старался хорошо проезжать круги на симуляторе, чтобы заставить его еще улучшить время. Думаю, он тоже мог чему-то научиться. По крайней мере он же не просто так это делает, правда?» – сказал бразилец.

Кими Антонелли: «Ферстаппен – наставник для всех новичков, комплименты от Макса особенно ценные»

Нико Хюлькенберг: «Многому научился у Бортолето. Если ты новичок, это не значит, что не умеешь пилотировать»