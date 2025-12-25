  • Спортс
3

Экс-инженер «Феррари» Маццола о критике пилотов: «Грязное белье нужно стирать дома. Элканн почти ничего не понимает в «Ф-1»

Маццола резко осудил поведение босса «Феррари» Элканна.

Бывший гоночный инженер Михаэля Шумахера в «Феррари» Луиджи Маццола высказался о заявлениях президента компании Джона Элканна, который предлагал гонщикам Льюису Хэмилтону и Шарлю Леклеру заниматься пилотажем и «меньше говорить» после провала команды на Гран-при Сан-Паулу.

«Грязное белье нужно стирать дома – это очевидно. Когда заявляешь такие вещи публично, это выпад в чей-то адрес, если рассуждать политически.

Элканн понимает в «Формуле-1» столько же, сколько я в экономике – почти ничего, разбирается очень слабо. Он выступил в тот момент, когда мог заработать большие очки, отметив успех в WEC: победа в личном зачете, в Кубке конструкторов – зачем вообще упоминать «Формулу-1»?

Это даже не его слова – наверняка ему предложили так сказать. Определенные фигуры снабдили его конкретными фразами. Разумеется, это не идет на пользу команде. Но важно отметить, что он не Монтедземоло – не сказать, что его высказывания так уж значимы. Это мое понимание ситуации», – заявил Маццола в интервью NewsF1.

Ответ гонщиков «Феррари» на наезд босса – ирония в медиа. А на трассе постарались больше?

Позорный сезон «Феррари» завершен. Чего ждать в 2026-м?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
Гран-при Бразилии
Джон Элканн
logoМихаэль Шумахер
logoШарль Леклер
Луиджи Маццола
logoФормула-1
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoWEC
logoЛука ди Монтедземоло
