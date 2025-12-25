  • Спортс
  • Палмер подвел итоги сезона-2025 в десяти номинациях: отмечены Аджар, Пиастри и борьба пилотов «Макларена»
2

Палмер подвел итоги сезона-2025 в десяти номинациях: отмечены Аджар, Пиастри и борьба пилотов «Макларена»

Палмер раздал виртуальные награды за 2025 год в «Ф-1».

Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер выделил лучших спортсменов, команды и моменты по итогам сезона.

Вице-чемпион Макс Ферстаппен из «Ред Булл» победил в двух номинациях, его будущий напарник Изак Аджар признан сильнейшим новичком.

Итоги 2025 года в «Формуле-1» по версии Джолиона Палмера

Лучший пилот – Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

Лучшая команда – «Макларен»

Лучшее индивидуальное выступление – подиум Ферстаппена на Гран-при Сан-Паулу

Лучшая борьба колесо в колесо – между напарниками по «Макларену» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на Гран-при Австрии

Самый приятный момент – подиум Нико Хюлькенберга («Заубер») на Гран-при Великобритании

Лучшая гонка – Гран-при Австралии

Главный сюрприз – камбэк «Ред Булл»

Прогресс года – Оскар Пиастри («Макларен»)

Лучший новичок – Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

Лучшее выступление андердога – подиум Карлоса Сайнса («Уильямс») на Гран-при Азербайджана

Ферстаппен опередил Расселла и Леклера в топ-10 пилотов «Ф-1» от Autosport, Хюлькенберг – 6-й

Норрис – 3-й в рейтинге лучших гонщиков последнего цикла «Ф-1» от Motorsport Week, Алонсо выше Расселла, Хэмилтон – 6-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
Гран-при Австралии
logoРейсинг Буллз
logoИзак Аджар
logoРед Булл
Гран-при Бразилии
logoОскар Пиастри
Гран-при Австрии
logoКарлос Сайнс
Гран-при Азербайджана
logoФормула-1
logoЛандо Норрис
logoМакс Ферстаппен
logoНико Хюлькенберг
logoЗаубер
logoУильямс
Гран-при Великобритании
logoДжолион Палмер
logoМакларен
