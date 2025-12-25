Палмер подвел итоги сезона-2025 в десяти номинациях: отмечены Аджар, Пиастри и борьба пилотов «Макларена»
Эксперт сайта «Формулы-1» и бывший пилот чемпионата Джолион Палмер выделил лучших спортсменов, команды и моменты по итогам сезона.
Вице-чемпион Макс Ферстаппен из «Ред Булл» победил в двух номинациях, его будущий напарник Изак Аджар признан сильнейшим новичком.
Итоги 2025 года в «Формуле-1» по версии Джолиона Палмера
Лучший пилот – Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Лучшая команда – «Макларен»
Лучшее индивидуальное выступление – подиум Ферстаппена на Гран-при Сан-Паулу
Лучшая борьба колесо в колесо – между напарниками по «Макларену» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на Гран-при Австрии
Самый приятный момент – подиум Нико Хюлькенберга («Заубер») на Гран-при Великобритании
Лучшая гонка – Гран-при Австралии
Главный сюрприз – камбэк «Ред Булл»
Прогресс года – Оскар Пиастри («Макларен»)
Лучший новичок – Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)
Лучшее выступление андердога – подиум Карлоса Сайнса («Уильямс») на Гран-при Азербайджана
