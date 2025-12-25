Марк Пристли: «Ферстаппен вряд ли веселится так, как Шумахер и Райкконен. Кими выводил пилотаж и тусовки на запредельный уровень»

Пристли рассказал, в чем Ферстаппен уступает Райкконену.

Писатель и репортер, а в прошлом механик «Макларена » Марк Пристли поделился воспоминаниями о тусовках Льюиса Хэмилтона , Михаэля Шумахера и Кими Райкконена.

Пристли также предположил, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен и другие современные заезды не развлекаются так, как это делали Шумахер и Райкконен.

«Льюис Хэмилтон умел веселиться на вечеринках. Помню, он выиграл свой первый титул в 2008 году и был на тусовке со своей девушкой на тот момент, Николь Шерзингер. Хэмилтон начал крутить музыку и на протяжении большей части ночи выступал как диджей. Шерзингер встала за микрофон и пела, Хэмилтон потом тоже присоединился. Я видел его во всех проявлениях!

Могу представить, что Макс Ферстаппен неплохо веселится, но вряд ли это похоже на вечеринки Шумахера и Кими Райкконена , которых я посетил немало.

Райкконен был отличным парнем, он выводил пилотаж и тусовки на запредельный уровень. Он потрясающе управлял болидом, показывал рекордные времена, но и отжигал как сумасшедший. Райкконен был словно 22-летним пацаном и одновременно миллионером.

Сейчас есть молодые гонщики вроде Ландо Норриса и Ферстаппена, и им нужно веселиться. Но в глубине души они понимают, что их могут заснять. Раньше пилоты вообще не переживали по этому поводу. Если фотограф снял, как гонщик делает то, что не должен, его просили отдать фото или пленку, и на этом история заканчивалась. Теперь же, если кто-то сделал фото на телефон, это в сети навсегда», – порассуждал Марк.

