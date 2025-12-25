Жак Вильнев: «У Ферстаппена есть талант для завоевания семи-восьми титулов»

Вильнев допустил, что Ферстаппен побьет рекорд Шумахера и Хэмилтона.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев высказался о месте пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена в истории.

«Макс продемонстрировал, почему относится к лучшим гонщикам «Ф-1», почему стоит в одном ряду с пилотами вроде Сенны , Проста или Мэнселла , с великими спортсменами прошлого.

Он просто не останавливается. Он неутомим. Он настоящий, страстный боец, и за этим приятно наблюдать. Таких чемпионов хочется видеть.

Может ли Ферстаппен завоевать семь или восемь титулов? Необходимый талант у него есть – дайте шанс, и Макс им воспользуется. Да», – заявил канадец.

