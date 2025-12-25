  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «У меня всегда были бы четкие первый и второй номера, если бы я был боссом команды»
23

Макс Ферстаппен: «У меня всегда были бы четкие первый и второй номера, если бы я был боссом команды»

Ферстаппен выступил против равного отношения к пилотам.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что команда «Формулы-1» под его руководством работала бы на одного спортсмена.

«Когда гоняешься сам по себе, ты можешь атаковать, действовать гораздо агрессивнее. Я всегда предпочитаю именно это. Если же ситуация равная, то желаю удачи обоим [пилотам «Макларена»] – они могут разобраться между собой.

Если бы я был боссом команды, у меня всегда были бы четкие первый и второй номера. Разумеется, второй номер все равно должен зарабатывать достаточное количество очков для борьбы в зачете конструкторов. Но это должны быть четкие первый и второй пилоты.

У «Макларена» два гонщика, поэтому команда упускала преимущество в какие-то моменты, а мы, конечно, этим пользовались», – порассуждал четырехкратный чемпион мира в интервью Viaplay.

Макс Ферстаппен: «Стресс – очень плохо. Я стараюсь не нервничать – проживу до 250 лет»

Макс Ферстаппен дал совет журналистам: «Не задавайте тупые вопросы, а то получите тупой ответ»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
«Ред Булл» – лучшая команда последнего цикла «Ф-1» по версии The Race, «Феррари» выше «Мерседеса»
11 минут назад
Фредерик Вассер: «Будет «Феррари» 1-й или 10-й в Австралии, сезон-2026 на этом не закончится»
48 минут назад
Болид «Макларена»-2026 продан за 11,4 млн долларов, покупатель получит машину в 2028-м
сегодня, 13:43
Джонни Херберт: «Пиастри нужно поработать над психологией – Оскар упустил верный шанс на титул»
сегодня, 13:08
Райкконен и Лауда попали в топ-5 богатейших пилотов «Ф-1» в истории (GQ Sports)
сегодня, 12:40
Расписание этапов «Дакара-2026»
сегодня, 11:16Фото
Ландо Норрис: «Моим фанатам: мы сделали это, мы – чемпионы мира»
сегодня, 10:23
Карун Чандок: «Я один из немногих, кто расстался с Марко и Хорнером по-дружески»
сегодня, 09:46
Петер Заубер: «Хэмилтон едва не дебютировал за «Заубер» в «Ф-1»
сегодня, 09:20
Лука ди Монтедземоло: «Болонья» станет чемпионом Италии раньше, чем «Феррари» в «Ф-1»
сегодня, 08:36
Ко всем новостям
Последние новости
Летний сезон Российской Дрифт Серии стартует в апреле 2026 года
22 декабря, 18:09Фото
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00