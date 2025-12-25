Макс Ферстаппен: «У меня всегда были бы четкие первый и второй номера, если бы я был боссом команды»

Ферстаппен выступил против равного отношения к пилотам.

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен признался, что команда «Формулы-1» под его руководством работала бы на одного спортсмена.

«Когда гоняешься сам по себе, ты можешь атаковать, действовать гораздо агрессивнее. Я всегда предпочитаю именно это. Если же ситуация равная, то желаю удачи обоим [пилотам «Макларена»] – они могут разобраться между собой.

Если бы я был боссом команды, у меня всегда были бы четкие первый и второй номера. Разумеется, второй номер все равно должен зарабатывать достаточное количество очков для борьбы в зачете конструкторов. Но это должны быть четкие первый и второй пилоты.

У «Макларена » два гонщика, поэтому команда упускала преимущество в какие-то моменты, а мы, конечно, этим пользовались», – порассуждал четырехкратный чемпион мира в интервью Viaplay.

