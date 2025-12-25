Гюнтер Штайнер: «Аджар в более выгодном положении в «Ред Булл» в сравнении с Лоусоном и Цунодой»

Штайнер заявил, что у Аджара больше шансов в «Ред Булл», чем у предшественников.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер оценил переход Изака Аджара из «Рейсинг Буллз» в «Ред Булл» – француз станет новым напарником Макса Ферстаппена в 2026 году.

«Я считаю, что Аджар – действительно очень хороший гонщик. И, во-вторых, у него преимущество, поскольку регламент новый. И он, и Макс начинают с чистого листа. А Лоусона и Цуноду сажали в болид, с которым Макс работал давно, и они не смогли быстро к нему подтянуться. Более того, пелотон был очень плотным.

В этом смысле Аджар в более выгодном положении. И принцип должен быть таким: «Ред Булл» ищет таланта, который потенциально может стать чуть ли не таким же сильным, как Макс», – сказал Штайнер.

Эксперт также ответил, может ли Аджар или другой новичок 2025 года оказаться «новым Ферстаппеном:

«Слишком рано рассуждать об этом. Но, без сомнения, они выдавали многообещающие выступления. Считаю, эти новички по-настоящему талантливы. Посмотрим, сможет ли кто-то добраться до самой вершины.

На второй и третий сезоны необходимо достигать больших успехов. И вероятность точно есть, но нужно признать, что таланты уровня Макса Ферстаппена появляются не так часто. По крайней мере ни один из дебютантов не выступал плохо в этом году. Однако «Формула-1» – суровый бизнес. Если они не продолжат в том же духе, свой шанс получат новые пилоты».

