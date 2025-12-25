Хэмилтон и Леклер обратились к тифози: «Год был непростым»
Пилоты «Феррари» Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер записали видео для тифози, которое Скудерия опубликовала на католическое Рождество.
«Ciao a tutti (привет всем – Спортс’’)!
В первую очередь хотел бы поблагодарить всех за потрясающую поддержку, за то, что оставались с нами на протяжении всего года. Просто знайте, что мы делали все возможное.
Хотим пожелать вам счастливых праздников и запоминающихся моментов с вашими родными и близкими. А также всего наилучшего в 2026 году», – произнес Хэмилтон по-английски.
Леклер высказался по-итальянски:
«Хочу поблагодарить всех за огромную поддержку на протяжении всего сезона. Год был непростым, безусловно, но мы старались изо всех сил и продолжим это делать.
Спасибо за поддержку, и мы хотим пожелать вам как можно лучше провести праздники, отдохнуть. Крепко обнимаю».