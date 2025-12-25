«Ф-1» выложила рождественский постер со всеми пилотами

«Формула-1 » поздравила фанатов с Рождеством, выложив постер со всеми 20 гонщиками, которые завершали сезон-2025, а также с руководителем серии Стефано Доменикали .

«Веселого Рождества от семьи «Формулы-1»!» – написали в соцсетях серии.

Хюлькенберг подарил Алонсо трость как «тайный Санта», Фернандо ответил: «Использую, чтобы врезать Нико»

Изображение: соцсети «Формулы-1»