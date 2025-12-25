Ральф Шумахер: «Борьба с Антонелли станет огромным вызовом для Расселла, если Кими продолжит в том же духе»

Ральф Шумахер назвал Антонелли реальной угрозой для Расселла.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер отреагировал на прогресс Андреа Кими Антонелли по ходу дебютного сезона в чемпионате и в «Мерседесе ».

«Перед Кими, безусловно, стояла самая трудная задача [среди новичков], это надо признать. Он пришел в топ-команду, в чемпионскую команду. И получил в напарники Джорджа Расселла – вероятно, лучшего Джорджа в своей карьере.

Давление было очень высоким. И он справился, в конце сезона выступал очень сильно. Поначалу – нет. Но по последним гонкам видно, что он развивается.

Должен сказать, если он продолжит в том же духе и справится с новой концепцией машины, это станет огромным вызовом для Расселла в следующем году», – отметил Ральф.

