Ральф Шумахер: «Борьба с Антонелли станет огромным вызовом для Расселла, если Кими продолжит в том же духе»

Ральф Шумахер назвал Антонелли реальной угрозой для Расселла.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер отреагировал на прогресс Андреа Кими Антонелли по ходу дебютного сезона в чемпионате и в «Мерседесе».

«Перед Кими, безусловно, стояла самая трудная задача [среди новичков], это надо признать. Он пришел в топ-команду, в чемпионскую команду. И получил в напарники Джорджа Расселла – вероятно, лучшего Джорджа в своей карьере.

Давление было очень высоким. И он справился, в конце сезона выступал очень сильно. Поначалу – нет. Но по последним гонкам видно, что он развивается.

Должен сказать, если он продолжит в том же духе и справится с новой концепцией машины, это станет огромным вызовом для Расселла в следующем году», – отметил Ральф.

Тото Вольфф: «Ожидаем выхода Антонелли на пик своих возможностей через 3-5 лет»

Кими Антонелли: «Не умею стирать, убираться, готовить – кошмар. Скоро буду жить самостоятельно, но, надеюсь, мама будет помогать»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
