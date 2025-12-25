  • Спортс
  • Прорывы Хюлькенберга и Ферстаппена на подиум и 6-е место Бермэна – в топ-10 лучших выступлений 2025-го по версии Autosport
Autosport выделил лучшие выступления сезона-2025.

Издание выбрало десять сильнейших гонок в исполнении конкретных пилотов, расположив их в хронологическом порядке.

В список попали подиумы Нико Хюлькенберга («Заубер») и Макса Ферстаппена («Ред Булл»), которые они завоевали с 19-го и 17-го мест на решетке, победы гонщиков «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса, шестая позиция Оливера Бермэна из «Хааса» в Бразилии и другие успехи.

Лучшие выступления 2025 года в «Формуле-1» (Autosport)

Оскар Пиастри («Макларен») – 1-е место на Гран-при Испании

Нико Хюлькенберг («Заубер») – 3-е место на Гран-при Великобритании

Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 3-е место на Гран-при Нидерландов

Карлос Сайнс («Уильямс») – 3-е место на Гран-при Азербайджана

Джордж Расселл («Мерседес») – 1-е место на Гран-при Сингапура

Шарль Леклер («Феррари») – 3-е место на Гран-при США

Ландо Норрис («Макларен») – 1-е место на Гран-при Мехико

Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 3-е место на Гран-при Сан-Паулу

Оливер Бермэн («Хаас») – 6-е место на Гран-при Сан-Паулу

Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 3-е место на Гран-при Лас-Вегаса

Ферстаппен опередил Расселла и Леклера в топ-10 пилотов «Ф-1» от Autosport, Хюлькенберг – 6-й

Норрис – 3-й в рейтинге лучших гонщиков последнего цикла «Ф-1» от Motorsport Week, Алонсо выше Расселла, Хэмилтон – 6-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
