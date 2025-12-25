Прорывы Хюлькенберга и Ферстаппена на подиум и 6-е место Бермэна – в топ-10 лучших выступлений 2025-го по версии Autosport
Издание выбрало десять сильнейших гонок в исполнении конкретных пилотов, расположив их в хронологическом порядке.
В список попали подиумы Нико Хюлькенберга («Заубер») и Макса Ферстаппена («Ред Булл»), которые они завоевали с 19-го и 17-го мест на решетке, победы гонщиков «Макларена» Оскара Пиастри и Ландо Норриса, шестая позиция Оливера Бермэна из «Хааса» в Бразилии и другие успехи.
Лучшие выступления 2025 года в «Формуле-1» (Autosport)
Оскар Пиастри («Макларен») – 1-е место на Гран-при Испании
Нико Хюлькенберг («Заубер») – 3-е место на Гран-при Великобритании
Изак Аджар («Рейсинг Буллз») – 3-е место на Гран-при Нидерландов
Карлос Сайнс («Уильямс») – 3-е место на Гран-при Азербайджана
Джордж Расселл («Мерседес») – 1-е место на Гран-при Сингапура
Шарль Леклер («Феррари») – 3-е место на Гран-при США
Ландо Норрис («Макларен») – 1-е место на Гран-при Мехико
Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 3-е место на Гран-при Сан-Паулу
Оливер Бермэн («Хаас») – 6-е место на Гран-при Сан-Паулу
Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 3-е место на Гран-при Лас-Вегаса
Ферстаппен опередил Расселла и Леклера в топ-10 пилотов «Ф-1» от Autosport, Хюлькенберг – 6-й
Норрис – 3-й в рейтинге лучших гонщиков последнего цикла «Ф-1» от Motorsport Week, Алонсо выше Расселла, Хэмилтон – 6-й