  • Гюнтер Штайнер: «Норрис полностью заслужил титул. Я списывал Ландо, но он проявил храбрость и вернулся в борьбу»
Гюнтер Штайнер: «Норрис полностью заслужил титул. Я списывал Ландо, но он проявил храбрость и вернулся в борьбу»

Штайнер вступился за Норриса, которого ранее активно критиковал.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал мнение о незаслуженном чемпионстве пилота «Макларена» Ландо Норриса.

«Не могу с этим согласиться. Он полностью заслужил титул. Ландо сражался до самого конца.

Мы уже списывали его по ходу сезона – и я в том числе – но он проявил храбрость и вернулся в борьбу, поэтому и стал чемпионом мира. Он сделал выводы и избежал ошибок, которые допускал в начале сезона», – подчеркнул эксперт.

Итальянец также ответил, сможет ли «Макларен» и дальше функционировать с двумя топ-пилотами – Норрисом и Оскаром Пиастри:

«Если команда не будет претендовать на титул, это может сработать на дистанции. Если же «Макларен» снова поборется за титул, и один пилот не окажется явно сильнее другого, будет тяжело держать ситуацию под контролем в долгосрочной перспективе».

Норрис – редкий чемпион «Ф-1» без инстинкта убийцы. Упреки в слабости были напрасными?

В 12 лет Ландо Норрис твитнул так, что это мем до сих пор

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Kronen Zeitung
