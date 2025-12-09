  • Спортс
  • Мартин Брандл: «Ферстаппен не сможет перейти в «Макларен», у «Мерседеса» есть Расселл и Антонелли»
Брандл скептически оценивает шансы Ферстаппена уйти из «Ред Булл».

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл сомневается, что Макс Ферстаппен сможет выбрать для себя любую команду в 2027 году, если в следующем сезоне болид «Ред Булл» окажется недостаточно конкурентоспособным.

Брандл полагает, что в «Макларене» или «Мерседесе» не готовы избавляться от кого-то из своих нынешних гонщиков, хоть и допускает такую возможность.

«Он может сменить команду. Но куда идти Максу? Он не сможет перейти в «Макларен», там уже два действующих пилота. У «Мерседеса» есть Джордж [Расселл] и Кими [Антонелли]. И где будет для Макса свободное место, в «Феррари»?

Было бы немного неуважительно заявлять, что другие команды готовы избавиться от кого-то из своих пилотов ради Ферстаппена. Но да, среди тех пилотов, кто будет стремиться заполучить место в одной из команд, у Макса [если у него возникнет такое желание] будет преимущество первого выбора», – рассказал Брандл.

Финал «Ф-1» – без чуда. Леклер не спас Ферстаппена, Цунода провалил оборону от Норриса

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
