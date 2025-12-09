Льюис Хэмилтон: «Очень рад за Норриса. Великобритания продолжает готовить отличных пилотов»
Хэмилтон поздравил Норриса с титулом.
Пилот «Феррари» поделился мнением о чемпионстве Ландо Норриса в сезоне-2025.
«Я очень, очень рад за него. Выиграть первый титул – это очень особенное чувство. Великобритания продолжает готовить отличных пилотов.
Мне знакомо это чувство, когда ты приезжаешь на последнюю гонку и борешься за первое чемпионство. Это очень нервно. Я очень горжусь Ландо.
Перед началом уик-энда [в Абу-Даби] я сказал ему, что он отлично справляется, так что ему не нужно ничего менять – полагаю, так он и поступил», – отметил Хэмилтон.
У нового чемпиона «Ф-1» Норриса необычное имя – Ландо. Неужели из «Звездных войн»?
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Sky Sports
