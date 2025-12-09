Льюис Хэмилтон: «Очень рад за Норриса. Великобритания продолжает готовить отличных пилотов»

Хэмилтон поздравил Норриса с титулом.

Пилот «Феррари » поделился мнением о чемпионстве Ландо Норриса в сезоне-2025.

«Я очень, очень рад за него. Выиграть первый титул – это очень особенное чувство. Великобритания продолжает готовить отличных пилотов.

Мне знакомо это чувство, когда ты приезжаешь на последнюю гонку и борешься за первое чемпионство. Это очень нервно. Я очень горжусь Ландо.

Перед началом уик-энда [в Абу-Даби ] я сказал ему, что он отлично справляется, так что ему не нужно ничего менять – полагаю, так он и поступил», – отметил Хэмилтон .

