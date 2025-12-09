  • Спортс
  Оскар Пиастри: «Надеялся, что в Абу-Даби сойдутся звезды – но этого не произошло»
9

Оскар Пиастри: «Надеялся, что в Абу-Даби сойдутся звезды – но этого не произошло»

Пиастри подвел итоги гонки в Абу-Даби.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал второе место на Гран-при Абу-Даби.

По итогам финального заезда сезона австралиец занял третье место в личном зачете, уступив титул напарнику Ландо Норрису.

«Думаю, гонка прошла вполне хорошо. Я выложился на максимум. Очевидно, мы попробовали немного рискнуть со стратегией [стартовав на «харде»], чтобы у нас появились несколько иные варианты.

Надеялся, что звезды сойдутся, чтобы дать мне наилучший шанс – но в конце концов этого не произошло.

Я пропустил первую практику [уступив место Пато О’Уорду], так что у меня ушло какое-то время на то, чтобы войти в ритм. Мне кажется, в гонке мы достигли максимально возможного результата. Мы не смогли ответить на темп Макса [Ферстаппена]. Так что я вполне доволен уик-эндом в Абу-Даби. Мы мало что еще могли сделать», – сказал Пиастри.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
