Лиам Лоусон: «Гонка в Абу-Даби получилась довольно скучной»
Лоусон подвел итоги этапа в Абу-Даби.
Пилот «Рейсинг Буллз» высказался о 18-м месте на Гран-при Абу-Даби, где получил 5-секундный штраф после борьбы с Оливером Бермэном.
На первых кругах, по мнению стюардов, Лоусон отметился несколькими ошибочными действиями при обороне позиции между 8-м и 9-м поворотом. Маневр не попал в трансляцию.
«Я оборонялся. Честно говоря, я слишком поздно начал двигаться, так что, вероятно, это была моя вина. Я действовал непреднамеренно, но, полагаю, именно из-за такого маневра я и получил штраф.
Остальная гонка? Больше ничего особенного не заметил. День получился довольно скучным», – сказал Лоусон.
