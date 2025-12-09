  • Спортс
  • Ландо Норрис: «Понимал, что Цунода может попытаться удержать меня. Это уже входило в мой сценарий»
Ландо Норрис: «Понимал, что Цунода может попытаться удержать меня. Это уже входило в мой сценарий»

Норрис оценил борьбу с Цунодой в Абу-Даби.

Пилот «Макларена» отметил, что жесткая оборона Юки Цуноды на Гран-при Абу-Даби не стала для него неожиданностью.

По ходу заезда Норрис оказался позади Цуноды после первого пит-стопа. Японец несколько раз сместился на прямой при защите позиции и вытеснил Ландо за белую линию. За многочисленные смещения Цунода получил 5-секундный штраф.

«Мы заранее понимали, что Цунода может попробовать пойти на такой шаг – попытаться удержать меня, усложнив мне жизнь, как это было в случае с [Серхио] Пересом и Льюисом [Хэмилтоном] несколько сезонов назад. Так что это уже входило в наш сценарий.

Мне удалось довольно быстро его пройти. Было немного близко – весьма близко. Думать об этом – безумие, ведь как только начинаешь об этом думать, тут же осознаешь, что если бы он подобрался на пять сантиметров ближе – то все было бы кончено», – рассказал Норрис.

Финал «Ф-1» – без чуда. Леклер не спас Ферстаппена, Цунода провалил оборону от Норриса
  

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RaceFans
