«Макларен» сделал командное фото после титула Норриса
«Макларен» собрался всей командой для фото после того, как Ландо Норрис стал новым чемпионом «Формулы-1» на Гран-при Абу-Даби.
Британский коллектив впервые с 1998 года сделал золотой дубль, выиграв титул в личном зачете и Кубке конструкторов.
«Что. За. Команда», – подписал фото «Макларен».
«Ред Булл» поздравил Норриса с первым титулом
Норрис взял титул на этой машине. Доступно объясняем величие «Макларена»
