Норрис – 3-й чемпион в XXI веке, выигравший меньше гонок за сезон, чем вице-чемпион

Норрис взял титул с меньшим числом побед в сравнении с Ферстаппеном.

Победа Макса Ферстаппена на Гран-при Абу -Даби стала для пилота «Ред Булл » восьмой в 2025 году, но не позволила четырехкратному чемпиону «Формулы-1» защитить титул.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис завоевал чемпионство, выиграв семь гонок. Столько же побед одержал его напарник Оскар Пиастри, дважды на высшую ступень подиума поднимался Джордж Расселл из «Мерседеса».

В третий раз в XXI веке чемпион выиграл меньше гонок, чем его главный преследователь. В 2008 году Льюис Хэмилтон отпраздновал свой первый титул, но выиграл пять Гран-при против шести у Фелипе Массы. В 2016 году трофей забрал завоевал Нико Росберг с девятью победами против десяти у Хэмилтона.

