Андреа Стелла: «Было любопытно дать Пиастри попробовать догнать Ферстаппена. В какой-то степени это было в интересах Норриса»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла рассказал об обсуждениях внутри команды перед Гран-при Абу-Даби, где Оскар Пиастри финишировал 2-м, а Ландо Норрис – 3-м.
Результата хватило, чтобы Норрис одержал победу в чемпионате, взяв первый титул в карьере.
«За этот уик-энд мы беседовали с пилотами не один раз. Мы знали, что на первом круге мог произойти размен позициями – и мы не хотели ничего предотвращать. Но мы сказали им в более настойчивой форме, чем обычно, чтобы они действовали очень безопасно.
Мне кажется, Оскар провел очень безопасный маневр [в начале гонки, когда прошел Норриса]. Было любопытно выпустить его на «харде» и попробовать догнать Макса [Ферстаппена]. В какой-то степени это даже было в интересах Ландо.
Все это время было весьма волнительно, но мы очень серьезно подготовились. Я бы сказал, все прошло по плану», – сказал Стелла.