Андреа Стелла: «Было любопытно дать Пиастри попробовать догнать Ферстаппена. В какой-то степени это было в интересах Норриса»

В «Макларене» оценили маневр Пиастри в Абу-Даби.

Руководитель «Макларена » Андреа Стелла рассказал об обсуждениях внутри команды перед Гран-при Абу -Даби, где Оскар Пиастри финишировал 2-м, а Ландо Норрис – 3-м.

Результата хватило, чтобы Норрис одержал победу в чемпионате, взяв первый титул в карьере.

«За этот уик-энд мы беседовали с пилотами не один раз. Мы знали, что на первом круге мог произойти размен позициями – и мы не хотели ничего предотвращать. Но мы сказали им в более настойчивой форме, чем обычно, чтобы они действовали очень безопасно.

Мне кажется, Оскар провел очень безопасный маневр [в начале гонки, когда прошел Норриса]. Было любопытно выпустить его на «харде» и попробовать догнать Макса [Ферстаппена]. В какой-то степени это даже было в интересах Ландо.

Все это время было весьма волнительно, но мы очень серьезно подготовились. Я бы сказал, все прошло по плану», – сказал Стелла.

