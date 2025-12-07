Макс Ферстаппен: «Завоевание первого титула – это всегда очень эмоциональный момент. Надеюсь, Норрис хорошо отпразднует с командой и семьей»
Ферстаппен поздравил Норриса с титулом.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Абу-Даби, по результатам которого уступил Ландо Норрису в борьбе за чемпионский титул – отставание в общем зачете составило всего 2 очка.
«Я не воспринимаю случившееся как поражение. Ландо был очень хорош весь сезон. В целом он вел очень тяжелое сражение с Оскаром Пиастри, а потом в какой-то момент к нему подключился я.
Завоевание первого титула – это всегда очень эмоциональный момент. Это очень особенный момент, потому что о победе в чемпионате мечтает каждый гонщик в пелотоне. Надеюсь, сегодня Ландо как следует отпразднует этот успех вместе с командой, и, разумеется, вместе со своей семьей», – рассказал Ферстаппен.
