Зак Браун: «Невероятно горжусь «Маклареном» и пилотами. Этого Ферстаппена тяжело обыграть»

Браун отреагировал на золотой дубль «Макларена».

Исполнительный директор «Макларена » Зак Браун высказался после того, как на Гран-при Абу -Даби команда добавила к Кубку конструкторов личный титул Ландо Норриса .

«Невероятно горжусь командой, невероятно горжусь нашими двумя пилотами.

Мы позволяли им сражаться до конца. Большинство людей считало, что такое невозможно провернуть. Это борьба мечты – с такими двумя парнями.

Оскар [Пиастри] и Ландо потрясающе выступали весь год. Было непросто. Этого Макса тяжело обыграть, так что это серьезное достижение.

Все в команде это заслужили. С нетерпением жду возвращения на базу и совместного празднования!

На наш взгляд, это правильный подход к гонкам. У нас два потрясающих пилота. То же было с Нико [Росбергом] и Льюисом [Хэмилтоном в «Мерседесе »] – все дошло до последней гонки.

Очень горжусь тем, как все вели себя, как справлялись с неудачами. Пусть у нас было много взлетов, но под конец случались пугающие моменты», – отметил Браун.

