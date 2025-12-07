  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Берни Коллинз: «Лучший шанс Ферстаппена на титул – пилотировать как можно медленнее на 1-й позиции»
2

Берни Коллинз: «Лучший шанс Ферстаппена на титул – пилотировать как можно медленнее на 1-й позиции»

Коллинз рассказала о оптимальном подходе для Ферстаппена в борьбе за титул.

Эксперт Sky Sports и бывший стратег команд «Формулы-1» Берни Коллинз сообщила, как стоит действовать пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену на Гран-при Абу-Даби.

Нидерландец стартует с поул-позиции. Для титула Ферстаппену необходимо, чтобы гонщик «Макларена» Ландо Норрис не финишировал на подиуме.

«Макс Ферстаппен очень хорош в плане продумывания стратегии – в том числе и других пилотов.

Если он будет на первой позиции, то его лучший шанс – пилотировать как можно медленнее. Это будет портить шины соперникам позади. Если он сможет помешать им сохранить покрышки и в то же время будет следить за своими, это всегда плюс.

Если он сможет сместить их окна для пит-стопов, то есть сократить варианты для остановок под зелеными флагами или за машиной безопасности, поскольку пелотон будет плотным, тогда у него останутся шины, чтобы ускориться и открыть окно для пит-стопов себе», – отметила Коллинз.

Гонка начнется в 16:00 по московскому времени, следить за ней можно вместе с онлайном Спортса’‘:

Финальная гонка «Ф-1» в 2025-м: Норрис, Ферстаппен и Пиастри разыграют титул. Онлайн

За кого будете болеть в суперфинале «Ф-1»?5955 голосов
Ландо Норрис23%Ландо Норрис
Оскар Пиастри11%Оскар Пиастри
Макс Ферстаппен59%Макс Ферстаппен
Ни за кого, хочу просто интригу в гонке7%Формула-1
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoГран-при Абу-Даби
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Кими Антонелли: «Хотя мой дебютный сезон только-только завершился, я уже с нетерпением жду следующего»
вчера, 19:45
Данн может стать резервным пилотом «Альпин» (RN365)
вчера, 18:23
Шарль Леклер: «Тесты прошли весьма позитивно. Увидимся в следующем году»
вчера, 17:35
Изак Аджар о тестах в Абу-Даби: «Было здорово проехать свои первые круги по трассе в статусе гонщика «Ред Булл»
вчера, 17:09
Ливрею «Уильямса» для предсезонных тестов 2026 года выберут путем голосования болельщиков (The Race)
вчера, 16:36
Макс Ферстаппен попрощался с Марко: «Вместе мы сумели достичь всего, о чем только могли мечтать»
вчера, 16:05
Директор «Ред Булл» Минцлафф: «Глубоко сожалению, что Гельмут Марко принял такое решение, его уход знаменует конец необыкновенной эпохи»
вчера, 15:08
Формула-1. Тесты. Абу-Даби. 1-й день. Кроуфорд показал лучшее время, Арон – 2-й, Браунинг – 3-й
вчера, 14:58
Гельмут Марко об уходе из «Ред Булл»: «Все, чего мы смогли добиться и что построили, переполняет меня гордостью»
вчера, 14:35
В «Ред Булл» официально объявили об уходе Марко
вчера, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
вчера, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10