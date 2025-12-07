Берни Коллинз: «Лучший шанс Ферстаппена на титул – пилотировать как можно медленнее на 1-й позиции»

Коллинз рассказала о оптимальном подходе для Ферстаппена в борьбе за титул.

Эксперт Sky Sports и бывший стратег команд «Формулы-1» Берни Коллинз сообщила, как стоит действовать пилоту «Ред Булл » Максу Ферстаппену на Гран-при Абу -Даби.

Нидерландец стартует с поул-позиции. Для титула Ферстаппену необходимо, чтобы гонщик «Макларена » Ландо Норрис не финишировал на подиуме.

«Макс Ферстаппен очень хорош в плане продумывания стратегии – в том числе и других пилотов.

Если он будет на первой позиции, то его лучший шанс – пилотировать как можно медленнее. Это будет портить шины соперникам позади. Если он сможет помешать им сохранить покрышки и в то же время будет следить за своими, это всегда плюс.

Если он сможет сместить их окна для пит-стопов, то есть сократить варианты для остановок под зелеными флагами или за машиной безопасности, поскольку пелотон будет плотным, тогда у него останутся шины, чтобы ускориться и открыть окно для пит-стопов себе», – отметила Коллинз.

Гонка начнется в 16:00 по московскому времени, следить за ней можно вместе с онлайном Спортса’‘:

