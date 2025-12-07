Карлос Сайнс: «Моя задача – просто попасть в очки»

Сайнс рассказал о проблемах «Уильямса» в Абу-Даби.

Пилот «Уильямса » прокомментировал 12-е место в квалификации к Гран-при Абу-Даби.

Примечательно, что в пятницу пилот считал, что вряд ли сможет пробиться во второй сегмент.

«Весь уик-энд у нас были трудности с тем, чтобы пробиться в топ-10, но после третьей практики я внезапно изменил свое мнение. В первом сегменте я проехал очень хороший круг, что позволило использовать два комплекта шин в Q2.

Вероятно, в первом сегменте я выжал максимум из болида, у меня не получилось улучшить время настолько, насколько мне хотелось. Такое часто случается с этим болидом. Обидно, что не удалось попасть в третий сегмент, но, я вполне уверен, другие думают так же.

В этот уик-энд мы теряем много времени в 9-м повороте. Там у нас возникают очень большие трудности. Мы теряем там 0,2-0,3 секунды. Если ты столько уступаешь в одном повороте, то упускаешь шанс пройти в третий сегмент из-за восьми тысячных секунды. И это огорчает. Теперь моя задача – просто попасть в очки», – сказал Сайнс .

