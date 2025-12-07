Макс Ферстаппен: «Мне нечего терять»

Ферстаппен сказал, что ему нечего терять в Абу-Даби.

Пилот «Ред Булл » ответил вопрос, собирается ли сильно рисковать на Гран-при Абу -Даби.

Перед финальной гонкой сезона лидер зачета Ландо Норрис опережает Макса Ферстаппена и Оскара Пиастри на 12 и 16 очков соответственно.

Ферстаппен начнет заезд с поула, Норрис стартует 2-м, Пиастри – 3-м. Для чемпионства Ландо достаточно финишировать на подиуме.

«Мне нечего терять. Конечно, я попробую выиграть гонку. Я собираюсь обороняться. Если нужно будет атаковать, я пойду в атаку, потому что ну а что может случиться? Ты либо второй, либо третий, либо победитель. Было бы здорово выиграть», – отметил Ферстаппен.

Ферстаппен – на поуле в решающей гонке сезона! Норрис и Пиастри – сразу позади

