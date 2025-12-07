Пилоты «Ф-1» сделали совместное фото перед последней гонкой сезона-2025

Все 20 пилотов «Формулы-1» собрались ради совместного фото перед стартом Гран-при Абу -Даби.

Заключительная гонка 2025 года начнется в 16:00 по московскому времени.

Фото: соцсети «Формулы-1»