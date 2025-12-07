Нико Росберг: «Норрису не нужно пытаться опередить Ферстаппена»

Росберг дал совет Норрису перед финалом сезона.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о подходе гонщика «Макларена » Ландо Норриса в борьбе с соперником из «Ред Булл » Максом Ферстаппеном и напарником Оскаром Пиастри .

Британец стартует вторым, позади Ферстаппена.

«Не нужно пытаться опередить Макса. Неважно, насколько ты хорошо стартовал, надо пропустить его, ведь ты понимаешь, что он в любом случае нырнет.

Нужно действовать осторожно, ведь Ландо достаточно просто финишировать на подиуме. И это само по себе непросто. Ожидается, что Макс попытается всех собрать – это лучшая стратегия. [Для Норриса] это некомфортная ситуация, потому что начнется давление сзади, Оскар попытается обогнать. Пока ты не совершаешь опасных маневров на торможениях, такая тактика разрешена.

У меня ощущение, что не все еще решено. Сегодняшняя гонка станет серьезной проверкой. Пока что [Норрис] впечатляюще выступает под таким давлением, не ошибается.

Мне кажется, что он будет так же выступать и по ходу всей гонки. Пусть это серьезная проверка, но он покажет результат», – заявил эксперт.

