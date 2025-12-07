7

Нико Росберг: «Норрису не нужно пытаться опередить Ферстаппена»

Росберг дал совет Норрису перед финалом сезона.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о подходе гонщика «Макларена» Ландо Норриса в борьбе с соперником из «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и напарником Оскаром Пиастри.

Британец стартует вторым, позади Ферстаппена.

«Не нужно пытаться опередить Макса. Неважно, насколько ты хорошо стартовал, надо пропустить его, ведь ты понимаешь, что он в любом случае нырнет.

Нужно действовать осторожно, ведь Ландо достаточно просто финишировать на подиуме. И это само по себе непросто. Ожидается, что Макс попытается всех собрать – это лучшая стратегия. [Для Норриса] это некомфортная ситуация, потому что начнется давление сзади, Оскар попытается обогнать. Пока ты не совершаешь опасных маневров на торможениях, такая тактика разрешена.

У меня ощущение, что не все еще решено. Сегодняшняя гонка станет серьезной проверкой. Пока что [Норрис] впечатляюще выступает под таким давлением, не ошибается.

Мне кажется, что он будет так же выступать и по ходу всей гонки. Пусть это серьезная проверка, но он покажет результат», – заявил эксперт.

Ферстаппен – на поуле в решающей гонке сезона! Норрис и Пиастри – сразу позади

Нико Росберг: «Уважение Норрису – идеально сработал под безумным давлением»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoГран-при Абу-Даби
logoФормула-1
logoНико Росберг
logoОскар Пиастри
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Андреа Кими Антонелли: «Хотя мой дебютный сезон только-только завершился, я уже с нетерпением жду следующего»
вчера, 19:45
Данн может стать резервным пилотом «Альпин» (RN365)
вчера, 18:23
Шарль Леклер: «Тесты прошли весьма позитивно. Увидимся в следующем году»
вчера, 17:35
Изак Аджар о тестах в Абу-Даби: «Было здорово проехать свои первые круги по трассе в статусе гонщика «Ред Булл»
вчера, 17:09
Ливрею «Уильямса» для предсезонных тестов 2026 года выберут путем голосования болельщиков (The Race)
вчера, 16:36
Макс Ферстаппен попрощался с Марко: «Вместе мы сумели достичь всего, о чем только могли мечтать»
вчера, 16:05
Директор «Ред Булл» Минцлафф: «Глубоко сожалению, что Гельмут Марко принял такое решение, его уход знаменует конец необыкновенной эпохи»
вчера, 15:08
Формула-1. Тесты. Абу-Даби. 1-й день. Кроуфорд показал лучшее время, Арон – 2-й, Браунинг – 3-й
вчера, 14:58
Гельмут Марко об уходе из «Ред Булл»: «Все, чего мы смогли добиться и что построили, переполняет меня гордостью»
вчера, 14:35
В «Ред Булл» официально объявили об уходе Марко
вчера, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
вчера, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10