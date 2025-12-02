Жан Алези: «На Гран-при Катара мы увидели худшее выступление «Феррари» за все время на моей памяти»

Алези раскритиковал «Феррари» за неудачу в Катаре.

Бывший пилот «Формулы-1» Жан Алези выразил разочарование выступлением «Феррари » на Гран-при Катара.

При этом возмущение у Алези вызвали и оправдания босса «Феррари» Фредерика Вассера, который заявил, что слабые результаты команды на финальном отрезке сезона связаны с ранней остановкой работы над развитием болида этого года.

В Катаре Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон смогли заработать всего четыре очка.

«На Гран-при Катара мы увидели худшее выступление «Феррари» за все время на моей памяти. Я действительно беспокоюсь за будущее «Феррари».

Когда в «Феррари» говорят о том, что работа над развитием болида этого года была очень рано прервана в угоду тому, чтобы как можно лучше подготовить машину следующего сезона, мне это кажется весьма слабым оправданием. Мне отношение «Феррари» кажется позорной попыткой оправдать собственные неудачи», – рассказал Алези.

