Хуан-Пабло Монтойя о неудаче «Макларена» в Катаре: «Трудный уик-энд может стать для команды сигналом к пробуждению»

Монтойя оценил влияние неудачи в Катаре на «Макларен».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что неудача на Гран-при Катара должна положительном повлиять на «Макларен» и помочь команде собраться перед финалом сезона, который пройдет на Гран-при Абу-Даби.

Из-за решения не проводить пит-стопы в начале гонки под машиной безопасности, в «Макларене» упустили победу в гонке для Оскара Пиастри.

Теперь, перед финальным этапом сезона, Ландо Норрис в общем зачете опережает Макса Ферстаппена на 12 очков, а отставание Оскара Пиастри от напарника составляет 16 очков.

«Мне кажется, что трудный уик-энд в такой ситуации может пойти «Макларену» даже на пользу. Послужить для команды сигналом к пробуждению.

Они должны понять, что им стоит перестать действовать слишком консервативно. Оба гонщика разочарованы результатом гонки. И Ландо Норрис сам понимает, что уик-энд сложился для него тяжело – ему было трудно с практики, машину заносило и так далее. Он не чувствовал себя комфортно за рулем болида. При этом трасса в Абу-Даби, как мне кажется, тоже должна очень хорошо подойти болиду «Макларена».

Уверен, в Абу-Даби Макс Ферстаппен выложится на полную. Вопрос в том, что если «Ред Булл» окажется быстрее, в какой момент в «Макларене » будут готовы сказать Оскару Пиастри, что им нужно действовать как одна команда», – рассказал Монтойя.

