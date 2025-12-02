  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Хуан-Пабло Монтойя о неудаче «Макларена» в Катаре: «Трудный уик-энд может стать для команды сигналом к пробуждению»
4

Хуан-Пабло Монтойя о неудаче «Макларена» в Катаре: «Трудный уик-энд может стать для команды сигналом к пробуждению»

Монтойя оценил влияние неудачи в Катаре на «Макларен».

Бывший пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя считает, что неудача на Гран-при Катара должна положительном повлиять на «Макларен» и помочь команде собраться перед финалом сезона, который пройдет на Гран-при Абу-Даби.

Из-за решения не проводить пит-стопы в начале гонки под машиной безопасности, в «Макларене» упустили победу в гонке для Оскара Пиастри.

Теперь, перед финальным этапом сезона, Ландо Норрис в общем зачете опережает Макса Ферстаппена на 12 очков, а отставание Оскара Пиастри от напарника составляет 16 очков.

«Мне кажется, что трудный уик-энд в такой ситуации может пойти «Макларену» даже на пользу. Послужить для команды сигналом к пробуждению.

Они должны понять, что им стоит перестать действовать слишком консервативно. Оба гонщика разочарованы результатом гонки. И Ландо Норрис сам понимает, что уик-энд сложился для него тяжело – ему было трудно с практики, машину заносило и так далее. Он не чувствовал себя комфортно за рулем болида. При этом трасса в Абу-Даби, как мне кажется, тоже должна очень хорошо подойти болиду «Макларена».

Уверен, в Абу-Даби Макс Ферстаппен выложится на полную. Вопрос в том, что если «Ред Булл» окажется быстрее, в какой момент в «Макларене» будут готовы сказать Оскару Пиастри, что им нужно действовать как одна команда», – рассказал Монтойя.

«Так мог подумать только безмозглый». «Мерседес» подарил два очка Норрису ради титула «Ф-1»?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
logoГран-при Катара
logoФормула-1
logoГран-при Абу-Даби
logoЛандо Норрис
logoХуан-Пабло Монтойя
logoОскар Пиастри
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Условия титула Норриса, Ферстаппена и Пиастри на Гран-при Абу-Даби
вчера, 20:30
Ферстаппен сомневается, что сможет оттормаживать Норриса в соперников, как Хэмилтон Росберга в 2016-м: «Трасса в Абу-Даби была гораздо медленнее»
вчера, 19:39
Макс Ферстаппен: «Если когда-либо уйду из «Ред Булл», то не только ради более быстрого болида»
вчера, 19:14
«Макларен» допускает размен позициями, если у Пиастри не будет реалистичных шансов на титул в конце Гран-при Абу-Даби (The Race)
вчера, 18:52
Гран-при Абу-Даби-2025. Расписание трансляций
вчера, 18:30
Макс Ферстаппен: «Можно ли меня обыграть в сезоне из 24 гонок? Нет»
вчера, 18:27
Юки Цунода: «Контракт с «Ред Булл» не позволял вести переговоры о сезоне-2026. Интерес ко мне был»
вчера, 17:58
Ландо Норрис о борьбе за титул: «Не слишком переживаю. Через 30 лет не буду так уж сильно думать о Гран-при Абу-Даби-2025»
вчера, 17:30
Кими Антонелли об онлайн-травле: «Ферстаппен сказал не переживать из-за безмозглых людей»
вчера, 17:13
Джордж Расселл: «Неприемлемо, если Пиастри попросят пропустить Норриса. Пропуск Ферстаппена Пересом был бы абсолютно разумным»
вчера, 15:50
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото