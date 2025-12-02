Оскар Пиастри о тактической ошибке «Макларена»: «Все же не назвал бы случившееся катастрофой»

Пиастри хочет оставить в прошлом ошибку «Макларена» со стратегией.

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри рассказал, как отреагировал на стратегическую ошибку, допущенную командой на Гран-при Катара .

В «Макларене» единственными не позвали в боксы Пиастри и Норриса, когда на ранней стадии Гран-при Катара на трассе появилась машина безопасности. Из-за данной ошибки Пиастри в итоге лишился лидерства в гонке, а победу одержал Макс Ферстаппен.

«Да, когда мне сказали, что все остальные кроме меня, Ландо Норриса и Эстебана Окона побывали в боксах, а Окон провел пит-стоп на следующем круге я понял, что у нас проблемы. Так что да, некоторые вещи нам определенно нужно пересмотреть.

Как бы то ни было, я бы не назвал случившееся катастрофой. Думаю, мы ошиблись с решением, это ясно. Но это все же не конец света.

Да, это болезненная ошибка, но со временем все придет в норму. У нас были тяжелые моменты – и в этом сезоне, и раньше, – но преодолевая эти трудности, как мне кажется, вы становитесь сильнее. Все зависит от того, как вы переносите такие неудачи. С нами, уверен, все будет нормально», – рассказал Пиастри.

