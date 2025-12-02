Ральф Шумахер: «На мой взгляд, ситуация Хэмилтона стала неразрешимой. На месте «Феррари» я бы дал шанс Бермэну»

Шумахер советует «Феррари» заменить Хэмилтона на Бермэна.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер не верит, что Льюису Хэмилтону удастся адаптироваться к выступлениям за «Феррари» и начать демонстрировать прежнюю скорость.

По мнению Шумахера, руководству «Феррари» стоит признать эксперимент неудачным и расстаться с Хэмилтоном, заменив его собственным юниором Оливером Бермэном , который сейчас выступает за «Хаас ».

Хэмилтону в первый сезон за «Феррари » пока ни разу не удалось попасть на подиум. Лучшим достижением Льюиса является победа в спринте на Гран-при Китая. При этом в общем зачете Хэмилтон набрал на 78 очков меньше своего напарника Шарля Леклера.

«К сожалению, Льюису Хэмилтону так и не удалось достаточно эффективно интегрироваться в работу команды и начать демонстрировать все свои возможности. У него не получается адаптироваться к болиду «Феррари».

Как мне кажется, Льюис просто застрял в прошлом и вбил себе в голову, что для того, чтобы он был быстр, машина обязательно должна работать именно так, как ему нравится, а не иначе. И для столь опытного гонщика это довольно необычно. Могу судить по собственному опыту.

На мой взгляд, ситуация с Хэмилтоном и «Феррари» уже стала неразрешимой. Так что на месте «Феррари» я бы уже в следующем году дал шанс Оливеру Бермэну», – рассказал Шумахер.

