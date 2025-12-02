Чемпион «Ф-2» Форнароли стал тест-пилотом «Макларена»

Форнароли присоединился к «Макларену» в качестве тест-пилота.

Чемпион «Формулы-2» этого года Леонардо Форнароли присоединился к команде «Макларен», где будет работать в статусе тест-пилота и помогать в развитии болида.

Форнароли, вслед за выступающим за «Заубер» Габриэлом Бортолето, удалось подряд выиграть титулы в «Формуле-3» и «Формуле-2». При этом итальянец не являлся участником молодежной программы одной из команд «Формулы-1».

В свою очередь в «Макларене » искали возможность поработать с молодым и талантливым пилотом после того, как ранее в этом году было принято решение о прекращении сотрудничества с Алексом Данном.

Также считается возможным, что теперь именно Форнароли выступит за «Макларен» в первой практике перед предстоящим Гран-при Абу -Даби – ранее это должен был сделать Патрисио О’Уорд.

Вместе с Форнароли к программе развития «Макларена» присоединился еще один гонщик «Формулы-1» – Рихард Версхор.

«Так мог подумать только безмозглый». «Мерседес» подарил два очка Норрису ради титула «Ф-1»?